Трамп объявил о планах обсудить с Китаем торговые пошлины в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп объявил о запланированном разговоре с руководством Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин, передает корреспондент «Ведомостей».
«В течение следующих 24 часов, вероятно, состоятся переговоры с Китаем», – сказал Трамп во время общения с журналистами. Трамп подчеркнул, что США не хотят, чтобы фентанил попадал в их страну.
Американский лидер также предупредил, что если не будут достигнуты договоренности с Пекином, что Вашингтон введет «очень значительные» пошлины на китайский импорт.
«У нас запланированы переговоры, и посмотрим, что из этого выйдет», – добавил он. – Если мы не сможем договориться с Китаем, тогда тарифы будут очень, очень значительными».
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
В понедельник Трамп объявил о «немедленной» приостановке торговых пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.
Трамп также рассказал, что Шейнбаум согласилась направить 10 000 мексиканских солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.
Слова Трампа подтвердила президент Мексики в соцсети X. Она заявила о том, что США обязались работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.
3 февраля Трамп также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США.