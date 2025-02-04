WSJ: Трамп и Си Цзиньпин не будут проводить телефонный разговор 4 февраля
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР не будут проводить телефонный разговор 4 февраля, сообщает The Wall Street Journal. Причина отмены диалога в публикации газеты не отмечается.
Ранее старший советник президента США по вопросам торговли и производства Питер Наварро в интервью газете Politico заявил, что в ближайшие сутки лидеры двух стран проведут диалог. Основной темой разговора должны были стать пошлины, введенные США, и ответные меры Китая.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
В ответ на это Китай установил дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. 3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Ранее министерство коммерции КНР угрожало обратиться с иском в ВТО.