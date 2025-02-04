WSJ: Трамп и Си Цзиньпин не будут проводить телефонный разговор 4 февраля

В ответ на это Китай установил дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. 3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Ранее министерство коммерции КНР угрожало обратиться с иском в ВТО.