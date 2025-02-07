Захарова высказалась о тратах США на создание трансгендерных животных
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление конгрессвумен Нэнси Мейс – о тратах администрации Джо Байдена на создание трансгендерных животных.
В 2024 г., по словам Мейс, было потрачено более $10 млн на создание трансгендерных мышей, крыс, обезьян. А $2,5 млн пошли на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей. Жестокие опыты проводили на деньги налогоплательщиков. Выступление Мейс опубликовали на сайте комитета палаты представителей США по надзору и правительственной реформе.
Захарова поинтересовалась, зачем тогда были нужны все американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах с пояснениями о том, что они не тестируются на животных.
«Не удивлюсь, если и трансгендерную оперу для животных USAID тоже оплачивало», – пояснила представитель МИД России в своем Telegram-канале.
6 февраля Захарова назвала USAID «терминаторами». По ее словам, эта организация скорее машина по вмешательству во внутренние дела, чем агентство по помощи и содействию развития.