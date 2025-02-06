Захарова назвала USAID «терминаторами»
Агентство по международному развитию (USAID) США – это «какие-то терминаторы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это что угодно, только не агентство по помощи, содействию развития. Это машина по вмешательству во внутренние дела, это механизм по смене режимов, политического строя, государственного устройства. Это какие-то терминаторы», – сказала она на брифинге.
Она заявила, что закрытию USAID не стоит радоваться, поскольку «печально, трагично», что США тратят деньги на деструктивные действия. При этом она заявила о «чувстве удовлетворения» от того, что сообщения Москвы о USAID оказались правдой.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 4 февраля Рубио заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.
Госсекретарь объяснил, что, в частности, они отказывались сообщать, на что именно идут деньги, для чего они предназначены, у кого они находятся или через какого подрядчика проходят. В тот же день Белый дом обвинил агентство в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина.
«Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. Далее с большим отставанием идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).