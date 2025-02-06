Захарова назвала USAID «терминаторами»

Госсекретарь объяснил, что, в частности, они отказывались сообщать, на что именно идут деньги, для чего они предназначены, у кого они находятся или через какого подрядчика проходят. В тот же день Белый дом обвинил агентство в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина.