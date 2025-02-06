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Захарова назвала USAID «терминаторами»

Ведомости

Агентство по международному развитию (USAID) США – это «какие-то терминаторы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это что угодно, только не агентство по помощи, содействию развития. Это машина по вмешательству во внутренние дела, это механизм по смене режимов, политического строя, государственного устройства. Это какие-то терминаторы», – сказала она на брифинге.

Она заявила, что закрытию USAID не стоит радоваться, поскольку «печально, трагично», что США тратят деньги на деструктивные действия. При этом она заявила о «чувстве удовлетворения» от того, что сообщения Москвы о USAID оказались правдой.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 4 февраля Рубио заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.

Госсекретарь объяснил, что, в частности, они отказывались сообщать, на что именно идут деньги, для чего они предназначены, у кого они находятся или через какого подрядчика проходят. В тот же день Белый дом обвинил агентство в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина. 

«Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. Далее с большим отставанием идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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