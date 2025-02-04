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Белый дом обвинил USAID в финансировании производства наркотиков в Афганистане

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина. Это следует из сообщения Белого дома.

«Сотни миллионов долларов на финансирование ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане», – говорится в сообщении.

В заявлении Белого дома приводится статья издания Breitbart, где со ссылкой на американских чиновников указано, что выращивание и производство опиума в основном приносит пользу «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в РФ), обеспечивая им 60% его финансирования, оцениваемого почти в $200 млн.

В Белом доме заявили, что при президенте Трампе «расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям приходит конец».

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.

Предприниматель и глава департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что Трамп поддерживают идею закрыть USAID. Маск же удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. Сам республиканец заявлял, что в USAID находится «кучка радикальных шизиков», которых необходимо «выкинуть» до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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