Белый дом обвинил USAID в финансировании производства наркотиков в Афганистане
Администрация президента США Дональда Трампа обвинила агентство США по международному развитию (USAID) в финансировании ирригационных систем в Афганистане, используемых для выращивания опийного мака и дальнейшего производства героина. Это следует из сообщения Белого дома.
«Сотни миллионов долларов на финансирование ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане», – говорится в сообщении.
В заявлении Белого дома приводится статья издания Breitbart, где со ссылкой на американских чиновников указано, что выращивание и производство опиума в основном приносит пользу «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в РФ), обеспечивая им 60% его финансирования, оцениваемого почти в $200 млн.
В Белом доме заявили, что при президенте Трампе «расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям приходит конец».
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.
Предприниматель и глава департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что Трамп поддерживают идею закрыть USAID. Маск же удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. Сам республиканец заявлял, что в USAID находится «кучка радикальных шизиков», которых необходимо «выкинуть» до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.