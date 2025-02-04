Белый дом обвинил USAID в финансировании производства наркотиков в Афганистане

В заявлении Белого дома приводится статья издания Breitbart, где со ссылкой на американских чиновников указано, что выращивание и производство опиума в основном приносит пользу «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в РФ), обеспечивая им 60% его финансирования, оцениваемого почти в $200 млн.