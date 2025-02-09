По ее словам, enfant terrible (несносный ребенок) в виде президента Украины Владимира Зеленского и «его режима, которых Запад своими руками же и создал», требует вложений денег и вооружений. Западные страны периодически «подбрасывают» ему финансирование и оружие, делая при этом подбадривающие заявления.