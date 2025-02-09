Захарова: поставки Mirage 2000 Украине загоняют ситуацию в еще больший тупик
Поставки французских истребителей Mirage 2000 на Украину только сильнее загоняют ситуацию в тупик. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, enfant terrible (несносный ребенок) в виде президента Украины Владимира Зеленского и «его режима, которых Запад своими руками же и создал», требует вложений денег и вооружений. Западные страны периодически «подбрасывают» ему финансирование и оружие, делая при этом подбадривающие заявления.
6 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил, что на Украину были доставлены первые французские Mirage 2000. В октябре 2024 г. он говорил, что истребители оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.
Власти России неоднократно критиковали поставки оружия Украина и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле указывали, что передача оружия Киеву не изменит ход российской спецоперации, а только увеличит длительность военных действий.