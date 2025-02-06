Первые французские истребители Mirage 2000 доставлены на Украину

В январе министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio сообщил, что к концу I квартала текущего года Украина получит Mirage 2000-5. Барро в октябре говорил также, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции. Париж продолжит предпринимать усилия для помощи в ремонте оборудования и техники на Украине, отмечал министр.