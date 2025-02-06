Первые французские истребители Mirage 2000 доставлены на Украину
Первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину, на борту находятся обученные управлению украинские пилоты. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в соцсети X.
«6 июня 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них доставлены сегодня на Украину», – написал министр.
Лекорню в октябре 2024 г. говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.
В январе министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio сообщил, что к концу I квартала текущего года Украина получит Mirage 2000-5. Барро в октябре говорил также, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции. Париж продолжит предпринимать усилия для помощи в ремонте оборудования и техники на Украине, отмечал министр.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.