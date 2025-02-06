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Первые французские истребители Mirage 2000 доставлены на Украину

Ведомости

Первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину, на борту находятся обученные управлению украинские пилоты. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в соцсети X.

«6 июня 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них доставлены сегодня на Украину», – написал министр.

Лекорню в октябре 2024 г. говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.

В январе министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio сообщил, что к концу I квартала текущего года Украина получит Mirage 2000-5. Барро в октябре говорил также, что республика является первой страной, которая занимается подготовкой украинской бригады во Франции. Париж продолжит предпринимать усилия для помощи в ремонте оборудования и техники на Украине, отмечал министр.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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