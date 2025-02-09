«Хамас» подтвердил начало вывода израильских военных из коридора Нецарим
Радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила, что израильские военные выходят из коридора Нецарим в секторе Газа (разделяет северную и южную части анклава).
«Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим – это символизирует торжество стойкости палестинского народа», – сказано в сообщении группировки (цитата по ТАСС).
9 февраля радиостанция Kan сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод военных из коридора Нецарим. Согласно условиям сделки о прекращении огня и освобождении удерживаемых боевиками заложников, израильские силы собираются завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим в течение дня.
Соглашение о прекращении огня и обмене заключенными и пленными между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, и 33 израильских заложника.