«Хамас» подтвердил начало вывода израильских военных из коридора Нецарим

Соглашение о прекращении огня и обмене заключенными и пленными между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, и 33 израильских заложника.