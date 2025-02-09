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«Хамас» подтвердил начало вывода израильских военных из коридора Нецарим

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» подтвердила, что израильские военные выходят из коридора Нецарим в секторе Газа (разделяет северную и южную части анклава).

«Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим – это символизирует торжество стойкости палестинского народа», – сказано в сообщении группировки (цитата по ТАСС).

9 февраля радиостанция Kan сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод военных из коридора Нецарим. Согласно условиям сделки о прекращении огня и освобождении удерживаемых боевиками заложников, израильские силы собираются завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим в течение дня.

Соглашение о прекращении огня и обмене заключенными и пленными между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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