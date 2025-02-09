Израиль начал вывод военных из коридора Нецарим

8 февраля член политбюро группировки Басем Наим заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве находится под угрозой срыва. Agence France-Presse писало, что Израиль и «Хамас» еще не приступили к переговорам по второму этапу сделки. Контакты должны были начаться 3 февраля. Наим указал, что руководство группировки готово провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем по вопросу реализации второго этапа договора.