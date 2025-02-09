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Израиль начал вывод военных из коридора Нецарим

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод военнослужащих из коридора Нецарим в секторе Газа (разделяет северную и южную части анклава). Об этом сообщает радиостанция Kan.

Согласно условиям соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» заложников, израильские силы планируют завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим 9 февраля.

Сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

8 февраля член политбюро группировки Басем Наим заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве находится под угрозой срыва. Agence France-Presse писало, что Израиль и «Хамас» еще не приступили к переговорам по второму этапу сделки. Контакты должны были начаться 3 февраля. Наим указал, что руководство группировки готово провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем по вопросу реализации второго этапа договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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