Израиль начал вывод военных из коридора Нецарим
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод военнослужащих из коридора Нецарим в секторе Газа (разделяет северную и южную части анклава). Об этом сообщает радиостанция Kan.
Согласно условиям соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас» заложников, израильские силы планируют завершить отвод войск с позиций вдоль коридора Нецарим 9 февраля.
Сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступила в силу 19 января при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.
8 февраля член политбюро группировки Басем Наим заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве находится под угрозой срыва. Agence France-Presse писало, что Израиль и «Хамас» еще не приступили к переговорам по второму этапу сделки. Контакты должны были начаться 3 февраля. Наим указал, что руководство группировки готово провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем по вопросу реализации второго этапа договора.