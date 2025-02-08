«Хамас» заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня с Израилем
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва, заявил член политбюро палестинской группировки «Хамас» Басем Наим, пишет Agence France-Presse (AFP).
AFP сообщает, что израильская и палестинская стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу соглашения о прекращении огня и передаче заложников. Контакты должны были начаться 3 февраля. Наим сообщил, что руководство «Хамас» готово провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем по вопросу реализации второго этапа договора.
8 февраля состоялся обмен пленными и заключенными между Израилем и палестинской стороной. Трое израильских заложников были переданы Красному Кресту после «пропагандистской церемонии» группировки, писало издание The Times of Israel. Освобожденные – 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.