«Хамас» передал Красному Кресту еще троих заложников
Палестинская группировка «Хамас» в секторе Газа передала Красному Кресту троих израильских заложников, передает The Times of Israel. В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что освобожденные граждане прибыли к израильским военным.
Трое заложников были переданы Красному Кресту после «пропагандистской церемонии» группировки, пишет СМИ. Издание напоминает имена освобожденных: это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Все трое после церемонии выглядели «худыми, изможденными и бледными», говорится в материале. Боевик «Хамаса» в своей речи объявил об их освобождении, после чего два представителя Красного Креста подписали соответствующие документы.
«По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы трое заложников, и они направляются к силам армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в заявлении армии.
Позднее там сообщили, что мужчин передали израильским военным, сейчас они сопровождаются спецподразделениями ЦАХАЛ на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское обследование.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.