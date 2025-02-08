«Хамас» передал Красному Кресту еще троих заложников

19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.