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«Хамас» передал Красному Кресту еще троих заложников

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» в секторе Газа передала Красному Кресту троих израильских заложников, передает The Times of Israel. В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что освобожденные граждане прибыли к израильским военным.

Трое заложников были переданы Красному Кресту после «пропагандистской церемонии» группировки, пишет СМИ. Издание напоминает имена освобожденных: это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. Все трое после церемонии выглядели «худыми, изможденными и бледными», говорится в материале. Боевик «Хамаса» в своей речи объявил об их освобождении, после чего два представителя Красного Креста подписали соответствующие документы.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы трое заложников, и они направляются к силам армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в заявлении армии.

Позднее там сообщили, что мужчин передали израильским военным, сейчас они сопровождаются спецподразделениями ЦАХАЛ на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское обследование.

19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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