В «Хамасе» заявили о начале переговоров по второму этапу соглашения с Израилем
Между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем начались переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом заявил представитель группировки Абдель Латиф аль-Кануа.
«Начались контакты и переговоры по второму этапу сделки, и мы обеспокоены и заинтересованы в текущем этапе предоставления жилья, гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа для нашего народа», – уточнил он.
Представитель «Хамаса» также прокомментировал теракт в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан. По его словам, эта «операция» стала ответом на эскалацию агрессии в регионе и является правом палестинцев на самозащиту.
По данным израильской армии, в результате теракта в районе КПП «Тайсир» 4 февраля погибли двое израильских военных, еще пять солдат пострадали. Террорист открыл огонь по военнослужащим на посту в районе КПП «Тайсир». В ходе перестрелки израильские силы нейтрализовали нападавшего.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала военных действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и 33 израильских заложника.