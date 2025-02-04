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В «Хамасе» заявили о начале переговоров по второму этапу соглашения с Израилем

Ведомости

Между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем начались переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом заявил представитель группировки Абдель Латиф аль-Кануа.

«Начались контакты и переговоры по второму этапу сделки, и мы обеспокоены и заинтересованы в текущем этапе предоставления жилья, гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа для нашего народа», – уточнил он.

Представитель «Хамаса» также прокомментировал теракт в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан. По его словам, эта «операция» стала ответом на эскалацию агрессии в регионе и является правом палестинцев на самозащиту.

По данным израильской армии, в результате теракта в районе КПП «Тайсир» 4 февраля погибли двое израильских военных, еще пять солдат пострадали. Террорист открыл огонь по военнослужащим на посту в районе КПП «Тайсир». В ходе перестрелки израильские силы нейтрализовали нападавшего.

19 января между Израилем и «Хамасом» вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала военных действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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