В «Хамасе» заявили о начале переговоров по второму этапу соглашения с Израилем

19 января между Израилем и «Хамасом» вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала военных действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и 33 израильских заложника.