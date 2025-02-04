Лавров сообщил о проблемах со вторым этапом сделки Израиля и «Хамаса»
Россия получает сигналы о проблемах со вторым этапом выполнения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции клуба «Валдай».
«Сейчас мы получаем сигналы, что проблемы со вторым этапом будут и уже наверное начались, потому что из правящих кругов Израиля такие посылы раздаются», – отметил Лавров.
По его словам, израильские власти выразили недовольство тем, как группировка исполняет свои обязательства по первому этапу соглашения. Одновременно Израиль продолжает военные действия на Западном берегу реки Иордан. Глава МИД РФ также сослался на утечки, согласно которым еврейское государство планирует выслать палестинцев из сектора Газа, взять под свой контроль север Западного берега реки Иордан и остаться на территории Ливана и в районе Голанских высот.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала боевых действий. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
В конце января Белый дом также сообщил, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля. Кроме того, израильские и ливанские власти, а также США планируют провести переговоры о возвращении заключенных Ливана, захваченных после 7 октября 2023 г.