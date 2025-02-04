Семеро израильских военных пострадали при теракте на Западном берегу Иордана
Семеро израильских военных пострадали в результате теракта в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Channel 12.
Двое израильских военнослужащих находятся в критическом состоянии, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести и еще трое – легкие ранения. Террорист был ликвидирован ответным огнем израильских военных. Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете.
19 января между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вступила в силу сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Всего в рамках первого этапа соглашении стороны планируют освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
2 фераля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий. Перед ударом по «подозрительному» транспортному средству, как отмечается, израильские военные предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.