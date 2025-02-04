Семеро израильских военных пострадали при теракте на Западном берегу Иордана

2 фераля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий. Перед ударом по «подозрительному» транспортному средству, как отмечается, израильские военные предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.