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Семеро израильских военных пострадали при теракте на Западном берегу Иордана

Ведомости

Семеро израильских военных пострадали в результате теракта в районе КПП «Тайсир» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Channel 12.

Двое израильских военнослужащих находятся в критическом состоянии, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести и еще трое – легкие ранения. Террорист был ликвидирован ответным огнем израильских военных. Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете.

19 января между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем вступила в силу сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Всего в рамках первого этапа соглашении стороны планируют освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

2 фераля самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий. Перед ударом по «подозрительному» транспортному средству, как отмечается, израильские военные предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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