Армия Израиля открыла огонь в секторе Газа из-за нарушения условий перемирия
Самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Перед ударом по «подозрительному» транспортному средству, как отмечается, израильские военные предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская армия стремится полностью выполнить условия соглашения по возвращению заложников, готова к «любому сценарию» и продолжит предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы своим солдатам. Военные также призвали жителей Газы следовать инструкциям и избегать приближения к войскам, размещенным в этом районе.
1 февраля в рамках контртеррористической операции на севере Самарии израильский самолет «в течение нескольких часов» наносил авиаудары по трем террористическим ячейкам в районах Дженин и Кабатия на Западном берегу реки Иордан. По информации ЦАХАЛа, в Кабатии самолет ВВС Израиля уничтожил террористическую ячейку, участники которой планировали совершить теракт. В результате были уничтожены двое боевиков – Салех Закарнех и Абед аль-Хади Камиль, который ранее был задержан за планирование террористической деятельности, но освобожден в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 г.
19 января между группировкой «Хамас» и еврейским государством вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
В конце января также стало известно, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля. По данным Белого дома, власти двух стран и США планируют провести переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 г.