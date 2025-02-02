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Армия Израиля открыла огонь в секторе Газа из-за нарушения условий перемирия

Ведомости

Самолет ВВС Израиля открыл огонь в сторону автомобиля, который двигался на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки о прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Перед ударом по «подозрительному» транспортному средству, как отмечается, израильские военные предприняли «многочисленные шаги», чтобы снизить риск причинения вреда гражданским лицам. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская армия стремится полностью выполнить условия соглашения по возвращению заложников, готова к «любому сценарию» и продолжит предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы своим солдатам. Военные также призвали жителей Газы следовать инструкциям и избегать приближения к войскам, размещенным в этом районе.

1 февраля в рамках контртеррористической операции на севере Самарии израильский самолет «в течение нескольких часов» наносил авиаудары по трем террористическим ячейкам в районах Дженин и Кабатия на Западном берегу реки Иордан. По информации ЦАХАЛа, в Кабатии самолет ВВС Израиля уничтожил террористическую ячейку, участники которой планировали совершить теракт. В результате были уничтожены двое боевиков – Салех Закарнех и Абед аль-Хади Камиль, который ранее был задержан за планирование террористической деятельности, но освобожден в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 г.

19 января между группировкой «Хамас» и еврейским государством вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

В конце января также стало известно, что Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля.  По данным Белого дома, власти двух стран и США планируют провести переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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