Армия Израиля открыла огонь в секторе Газа из-за нарушения условий перемирия

1 февраля в рамках контртеррористической операции на севере Самарии израильский самолет «в течение нескольких часов» наносил авиаудары по трем террористическим ячейкам в районах Дженин и Кабатия на Западном берегу реки Иордан. По информации ЦАХАЛа, в Кабатии самолет ВВС Израиля уничтожил террористическую ячейку, участники которой планировали совершить теракт. В результате были уничтожены двое боевиков – Салех Закарнех и Абед аль-Хади Камиль, который ранее был задержан за планирование террористической деятельности, но освобожден в рамках соглашения о прекращении огня в ноябре 2023 г.