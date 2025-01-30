Белый дом ожидает восстановление сектора Газа в течение 15 лет
Восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.
«Существовало мнение, что мы можем разработать надежный план для Газы за пять лет. Но это невозможно. План восстановления составит 10-15 лет», – сказал он.
По словам Уиткоффа, уничтожение инфраструктуры анклава «было неизбежно». Спецпосланник президента США отмечает, что палестинцы едут на север Газы, чтобы вернуться в свои дома: «Затем разворачиваются и уезжают, там нет ни воды, ни электричества. Поразительно, насколько большой ущерб там был нанесен».
В октябре 2024 г. подразделение ООН по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД) представило доклад, согласно которому экономике Газы потребуется 350 лет для восстановления до довоенного уровня. В докладе говорится, что экономическая активность в Газе полностью прекратилась, за исключением минимальных гуманитарных медицинских и продовольственных услуг, предоставляемых в условиях нехватки воды, топлива и электроэнергии.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.
Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю троих заложниц, похищенных боевиками 7 октября 2023 г., – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. 30 января состоялся обмен, при котором армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были переданы семеро заложников. Были освобождены израильтяне Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда.