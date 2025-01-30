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Белый дом ожидает восстановление сектора Газа в течение 15 лет

Ведомости

Восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

«Существовало мнение, что мы можем разработать надежный план для Газы за пять лет. Но это невозможно. План восстановления составит 10-15 лет», – сказал он.

По словам Уиткоффа, уничтожение инфраструктуры анклава «было неизбежно». Спецпосланник президента США отмечает, что палестинцы едут на север Газы, чтобы вернуться в свои дома: «Затем разворачиваются и уезжают, там нет ни воды, ни электричества. Поразительно, насколько большой ущерб там был нанесен».

В октябре 2024 г. подразделение ООН по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД) представило доклад, согласно которому экономике Газы потребуется 350 лет для восстановления до довоенного уровня. В докладе говорится, что экономическая активность в Газе полностью прекратилась, за исключением минимальных гуманитарных медицинских и продовольственных услуг, предоставляемых в условиях нехватки воды, топлива и электроэнергии.

Как в мире приветствуют соглашение о прекращении огня в секторе Газа
Израиль и «Хамас» близки к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно вступить в силу 19 января и продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/01/16/1086549-v-kantselyarii-netanyahu-zayavili" target="_self">отказался</a> собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.<br><br>На фото: салют в Ливане.
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Израиль и «Хамас» близки к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно вступить в силу 19 января и продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.

На фото: салют в Ливане. / Reuters

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю троих заложниц, похищенных боевиками 7 октября 2023 г., – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. 30 января состоялся обмен, при котором армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были переданы семеро заложников. Были освобождены израильтяне Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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