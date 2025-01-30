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Семь освобожденных заложников «Хамаса» вернулись в Израиль

Ведомости

Красный Крест передал семь заложников палестинской группировки «Хамас» представителям израильской армии и агентства безопасности Израиля (ISA). Они уже находятся на израильской территории. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Были освобождены израильтяне Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда. Они направляются на первичное медицинское обследование. Позднее израильские пленные смогут увидеться со своими родственниками, а иностранные граждане встретятся с представителями правительства Таиланда.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. По информации израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль выпустил из тюрем 90 палестинцев. 25 января группировка передала Израилю пленных – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль освободил 200 палестинских заключенных. 30 января «Хамас» вернул Израилю заложницу – военнослужащую Агам Бергер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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