Семь освобожденных заложников «Хамаса» вернулись в Израиль
Красный Крест передал семь заложников палестинской группировки «Хамас» представителям израильской армии и агентства безопасности Израиля (ISA). Они уже находятся на израильской территории. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Были освобождены израильтяне Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда. Они направляются на первичное медицинское обследование. Позднее израильские пленные смогут увидеться со своими родственниками, а иностранные граждане встретятся с представителями правительства Таиланда.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. По информации израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.
Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль выпустил из тюрем 90 палестинцев. 25 января группировка передала Израилю пленных – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль освободил 200 палестинских заключенных. 30 января «Хамас» вернул Израилю заложницу – военнослужащую Агам Бергер.