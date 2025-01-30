«Хамас» передал Израилю еще одну заложницу
Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Израилю заложницу-военнослужащую Агам Бергер. Об этом сообщает армия страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Сотрудники Красного Креста передали ее представителям израильской армии и агентства безопасности Израиля (ISA). Бергер уже находится на израильской территории. В сопровождении военных женщину доставят в медицинское учреждение для первичного осмотра и встречи с родственниками.
27 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о получении полного списка живых и погибших пленных, которых боевики должны вернуть из сектора Газа. Там уточнили, что «Хамас» согласился освободить заложников Арбель Йехуд и Бергер.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, за это время радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.
Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 90 палестинских заключенных. 25 января группировка передала Израилю заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев.