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«Хамас» передал Израилю еще одну заложницу

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Израилю заложницу-военнослужащую Агам Бергер. Об этом сообщает армия страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Сотрудники Красного Креста передали ее представителям израильской армии и агентства безопасности Израиля (ISA). Бергер уже находится на израильской территории. В сопровождении военных женщину доставят в медицинское учреждение для первичного осмотра и встречи с родственниками.

27 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о получении полного списка живых и погибших пленных, которых боевики должны вернуть из сектора Газа. Там уточнили, что «Хамас» согласился освободить заложников Арбель Йехуд и Бергер.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, за это время радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю заложниц Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 90 палестинских заключенных. 25 января группировка передала Израилю заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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