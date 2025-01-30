«Хамас» передал Израилю еще одну заложницу

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, за это время радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.