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Reuters: из 33 освобождаемых на первом этапе израильских заложников живы 25

Ведомости

Из 33 израильских заложников, которых радикальная палестинская группировка «Хамас» должна освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня с Израилем, живы 25 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

По его словам, посредники передали Израилю список заложников, которых планируется освободить в рамках сделки.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили получение полного списка живых и погибших пленных, которых боевики должны вернуть из сектора Газа. Там уточнили, что «Хамас» согласился освободить заложников Арбель Йехуд и Агам Бергер.

19 января между Израилем и «Хамасом» вступил в силу режим прекращения огня. Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.

25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен на пленных Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных. 19 января Израилю были возвращены заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Израиль освободил первую группу из 90 палестинцев, которые содержались в израильских тюрьмах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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