Reuters: из 33 освобождаемых на первом этапе израильских заложников живы 25
Из 33 израильских заложников, которых радикальная палестинская группировка «Хамас» должна освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня с Израилем, живы 25 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.
По его словам, посредники передали Израилю список заложников, которых планируется освободить в рамках сделки.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили получение полного списка живых и погибших пленных, которых боевики должны вернуть из сектора Газа. Там уточнили, что «Хамас» согласился освободить заложников Арбель Йехуд и Агам Бергер.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступил в силу режим прекращения огня. Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.
25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен на пленных Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных. 19 января Израилю были возвращены заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Израиль освободил первую группу из 90 палестинцев, которые содержались в израильских тюрьмах.