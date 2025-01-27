Reuters: из 33 освобождаемых на первом этапе израильских заложников живы 25

19 января между Израилем и «Хамасом» вступил в силу режим прекращения огня. Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода радикальная группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.