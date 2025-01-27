Тысячи палестинцев возвращаются на север сектора Газа
В соответствии с объявленным перемирием Израиль открыл доступ палестинцам для возвращения на север сектора Газа, сообщает Associated Press (AP).
Открытие контрольно-пропускного пункта должно было состояться еще в выходные, но между сторонами конфликта возник спор об обмене заключенными. Израильская сторона заявила, что не пустит палестинцев на север и не предоставит информацию о том, живы ли заложники, до тех пор, пока не будет освобождена женщина-заложница из числа гражданских лиц. В ответ «Хамас» обвинил противника в нарушении соглашения.
«Это были три дня ада», – сказал местный житель, описывая ожидание возвращения в сектор Газа. Многие палестинцы были обеспокоены тем, что перемирие рухнет и они не смогут вернуться в свои дома.
25 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа. Власти Иордании не поддержали идею принудительного переселения.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.