Тысячи палестинцев возвращаются на север сектора Газа

Открытие контрольно-пропускного пункта должно было состояться еще в выходные, но между сторонами конфликта возник спор об обмене заключенными. Израильская сторона заявила, что не пустит палестинцев на север и не предоставит информацию о том, живы ли заложники, до тех пор, пока не будет освобождена женщина-заложница из числа гражданских лиц. В ответ «Хамас» обвинил противника в нарушении соглашения.