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Тысячи палестинцев возвращаются на север сектора Газа

Ведомости

В соответствии с объявленным перемирием Израиль открыл доступ палестинцам для возвращения на север сектора Газа, сообщает Associated Press (AP).

Открытие контрольно-пропускного пункта должно было состояться еще в выходные, но между сторонами конфликта возник спор об обмене заключенными. Израильская сторона заявила, что не пустит палестинцев на север и не предоставит информацию о том, живы ли заложники, до тех пор, пока не будет освобождена женщина-заложница из числа гражданских лиц. В ответ «Хамас» обвинил противника в нарушении соглашения.

«Это были три дня ада», – сказал местный житель, описывая ожидание возвращения в сектор Газа. Многие палестинцы были обеспокоены тем, что перемирие рухнет и они не смогут вернуться в свои дома.

25 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа. Власти Иордании не поддержали идею принудительного переселения.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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