Иордания не поддерживает идею принудительного переселения палестинцев

В секторе Газа 19 января вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.