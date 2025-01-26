Иордания не поддерживает идею принудительного переселения палестинцев
Власти Иордании не поддерживают идею принудительного переселения палестинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на встрече со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигридом Каагом.
«Отказ Иордании от идеи перемещения палестинцев является твердой и неизменной позицией», – сказал министр (цитата по Al Jazeera).
Сафади отметил, что позиция Иордании заключается в том, что решение о создании двух государств является «путем к достижению мира».
25 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа. Американский лидер заявил, пишет AP, что «похвалил» Иорданию, которая уже приняла у себя в стране палестинцев.
Трамп предложил идею переноса места жительства палестинцев «в другое место», где они «смогли бы жить в мире».
В секторе Газа 19 января вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.