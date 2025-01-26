Трамп призвал короля Иордании принять больше палестинских беженцев
Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа, считает президент США Дональд Трамп. Этот вопрос глава государства обсуждал по телефону с королем Иордании Абдаллой II, передает Associated Press (AP).
Трамп сообщил журналистам, что 25 января он говорил с королем Иордании, а на следующей день у него запланирована беседа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Американский лидер заявил, пишет AP, что «похвалил» Иорданию, которая уже приняла у себя в стране палестинцев.
«Я бы хотел, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и это беспорядок. Это настоящий беспорядок», – сказал он королю Иордании.
Сектор Газа Трамп назвал «местом сноса», поэтому, по его мнению, американский лидер хотел бы взаимодействовать с некоторыми арабскими странами и построить жилье «в другом месте», где палестинцы «возможно, смогут жить в мире».
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. 25 января «Хамас» передал трех израильских заложниц, а Израиль в обмен на пленных выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев и 33 израильских пленных.