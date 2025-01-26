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Трамп призвал короля Иордании принять больше палестинских беженцев

Ведомости

Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить число палестинских беженцев, которых они принимают из сектора Газа, считает президент США Дональд Трамп. Этот вопрос глава государства обсуждал по телефону с королем Иордании Абдаллой II, передает Associated Press (AP).

Трамп сообщил журналистам, что 25 января он говорил с королем Иордании, а на следующей день у него запланирована беседа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Американский лидер заявил, пишет AP, что «похвалил» Иорданию, которая уже приняла у себя в стране палестинцев. 

«Я бы хотел, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и это беспорядок. Это настоящий беспорядок», – сказал он королю Иордании.

Сектор Газа Трамп назвал «местом сноса», поэтому, по его мнению, американский лидер хотел бы взаимодействовать с некоторыми арабскими странами и  построить жилье «в другом месте», где палестинцы «возможно, смогут жить в мире».

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. 25 января «Хамас» передал трех израильских заложниц, а Израиль в обмен на пленных выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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