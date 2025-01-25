Израиль в обмен на заложниц освободил 200 палестинских заключенных
Израиль в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, передает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Среди освобожденных – военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг, похищенные боевиками во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 200 палестинских заключенных, в том числе 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.
«114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу. Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 – в сектор Газа», – приводит «РИА Новости» сообщение радио «Галей ЦАХАЛ».
В преддверии их освобождения сотни бойцов «Хамаса» и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) собрались на площади в Газе, передает телеканал Al Jazeera. По его данным, возраст самого старшего палестинского заключенного составляет 69 лет, а самому младшему исполнилось 15 лет. Освобожденные палестинцы, которых направят в Египет, пробудут там в течение 48 часов. После этого их перенаправят в Тунис, Алжир и Турцию.
19 января между «Хамасом» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
После того, как «Хамас» 25 января передал четырех израильских заложниц, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство не даст мирным жителям вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильтянки Арбель Йехуд.