Израиль в обмен на заложниц освободил 200 палестинских заключенных

В преддверии их освобождения сотни бойцов «Хамаса» и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) собрались на площади в Газе, передает телеканал Al Jazeera. По его данным, возраст самого старшего палестинского заключенного составляет 69 лет, а самому младшему исполнилось 15 лет. Освобожденные палестинцы, которых направят в Египет, пробудут там в течение 48 часов. После этого их перенаправят в Тунис, Алжир и Турцию.