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Израиль в обмен на заложниц освободил 200 палестинских заключенных

Ведомости

Израиль в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных, передает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Среди освобожденных – военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг, похищенные боевиками во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 200 палестинских заключенных, в том числе 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.

«114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу. Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 – в сектор Газа», – приводит «РИА Новости» сообщение радио «Галей ЦАХАЛ».

В преддверии их освобождения сотни бойцов «Хамаса» и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) собрались на площади в Газе, передает телеканал Al Jazeera. По его данным, возраст самого старшего палестинского заключенного составляет 69 лет, а самому младшему исполнилось 15 лет. Освобожденные палестинцы, которых направят в Египет, пробудут там в течение 48 часов. После этого их перенаправят в Тунис, Алжир и Турцию.

19 января между «Хамасом» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

После того, как «Хамас» 25 января передал четырех израильских заложниц, в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что еврейское государство не даст мирным жителям вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильтянки Арбель Йехуд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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