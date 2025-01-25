Израиль не позволит жителям Газы вернуться на север до освобождения заложницы
Израиль не даст мирным жителям вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильтянки Арбель Йехуд, удерживаемой в анклаве боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас». Об этом пишет Ynet со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаняху.
Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» нарушил условие соглашения по приоритетному освобождению гражданских женщин, и добавил, что израильские власти будут настаивать на освобождении Йехуд, а также Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. По его словам, судьба последних вызывает у Израиля «серьезные опасения». Кфир является самым младшим из заложников. В октябре 2023 г. боевики «Хамаса» похитили его вместе с матерью, отцом и братом, когда ему было девять месяцев.
Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальной группировке сообщила, что боевики проинформировали посредников, что Йехуд жива и будет передана Израилю 1 февраля. Представитель «Хамаса» утверждает, что женщина является военной и проходила подготовку в израильской армии.
25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Среди освобожденных – военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг, похищенные боевиками во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 200 палестинских заключенных, в том числе 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.
19 января между «Хамасом» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.