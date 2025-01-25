Израиль не позволит жителям Газы вернуться на север до освобождения заложницы

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» нарушил условие соглашения по приоритетному освобождению гражданских женщин, и добавил, что израильские власти будут настаивать на освобождении Йехуд, а также Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. По его словам, судьба последних вызывает у Израиля «серьезные опасения». Кфир является самым младшим из заложников. В октябре 2023 г. боевики «Хамаса» похитили его вместе с матерью, отцом и братом, когда ему было девять месяцев.