Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Израиль не позволит жителям Газы вернуться на север до освобождения заложницы

Ведомости

Израиль не даст мирным жителям вернуться на север сектора Газа до тех пор, пока не будет решен вопрос об освобождении израильтянки Арбель Йехуд, удерживаемой в анклаве боевиками радикальной палестинской группировки «Хамас». Об этом пишет Ynet со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаняху.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что «Хамас» нарушил условие соглашения по приоритетному освобождению гражданских женщин, и добавил, что израильские власти будут настаивать на освобождении Йехуд, а также Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. По его словам, судьба последних вызывает у Израиля «серьезные опасения». Кфир является самым младшим из заложников. В октябре 2023 г. боевики «Хамаса» похитили его вместе с матерью, отцом и братом, когда ему было девять месяцев.

Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальной группировке сообщила, что боевики проинформировали посредников, что Йехуд жива и будет передана Израилю 1 февраля. Представитель «Хамаса» утверждает, что женщина является военной и проходила подготовку в израильской армии.

25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Среди освобожденных – военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг, похищенные боевиками во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил 200 палестинских заключенных, в том числе 120 человек, приговоренных к пожизненному заключению.

19 января между «Хамасом» и Израилем вступило в силу соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных