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Посол России в Израиле поприветствовал освобождение четырех заложниц «Хамаса»

Ведомости

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех израильских заложниц, удерживавшихся в секторе Газа боевиками палестинской группировки «Хамас», и выразил надежду на скорое возвращение оставшихся пленных. Его слова передает посольство России в еврейском государстве.

25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Были освобождены военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Всех их похитили боевики «Хамаса» во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль в течение дня должен освободить 200 палестинских заключенных.

«Искренне рад за их семьи и разделяю ту радость, которую они сейчас испытывают. Надеюсь, что скоро смогу поздравить Карину и ее близких лично», – отметил Викторов.

Он уточнил, что после событий октября 2023 г. российское дипведомство в Израиле находилось на связи с семьей Ариевых, старшее поколение которой внесло вклад в победу в Великой Отечественной войне. Дипломаты неоднократно встречались с родственниками Ариевой по просьбе представителей израильских властей и общины бухарских евреев. В русле усилий России по вызволению заложников российская сторона передала руководству палестинской группировки информацию о ней.

Со своей стороны Россия ожидает освобождения в ближайшее время россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Посольство РФ в Израиле контактирует и с другими семьями находящихся в плену израильтян, родственники которых обратились за помощью и поддержкой. По их просьбам российские дипломаты вели активную работу. Викторов выразил надежду, что все обращения гуманитарного характера, переданные «Хамасу», будут учтены.

19 января вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа соглашение планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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