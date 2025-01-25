Посол России в Израиле поприветствовал освобождение четырех заложниц «Хамаса»

19 января вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа соглашение планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.