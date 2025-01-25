Посол России в Израиле поприветствовал освобождение четырех заложниц «Хамаса»
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех израильских заложниц, удерживавшихся в секторе Газа боевиками палестинской группировки «Хамас», и выразил надежду на скорое возвращение оставшихся пленных. Его слова передает посольство России в еврейском государстве.
25 января «Хамас» передал Израилю четырех израильских заложниц. Были освобождены военнослужащие Карина Ариева, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Всех их похитили боевики «Хамаса» во время нападения 7 октября 2023 г. В обмен Израиль в течение дня должен освободить 200 палестинских заключенных.
«Искренне рад за их семьи и разделяю ту радость, которую они сейчас испытывают. Надеюсь, что скоро смогу поздравить Карину и ее близких лично», – отметил Викторов.
Он уточнил, что после событий октября 2023 г. российское дипведомство в Израиле находилось на связи с семьей Ариевых, старшее поколение которой внесло вклад в победу в Великой Отечественной войне. Дипломаты неоднократно встречались с родственниками Ариевой по просьбе представителей израильских властей и общины бухарских евреев. В русле усилий России по вызволению заложников российская сторона передала руководству палестинской группировки информацию о ней.
Со своей стороны Россия ожидает освобождения в ближайшее время россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Посольство РФ в Израиле контактирует и с другими семьями находящихся в плену израильтян, родственники которых обратились за помощью и поддержкой. По их просьбам российские дипломаты вели активную работу. Викторов выразил надежду, что все обращения гуманитарного характера, переданные «Хамасу», будут учтены.
19 января вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные в октябре 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа соглашение планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.