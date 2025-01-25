«Хамас» передал Израилю четырех заложниц
Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю четырех израильских заложниц. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Были освобождены военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Все они были похищены боевиками группировки во время нападения 7 октября 2023 г. Сейчас пленные переданы представителям ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля (ISA). Женщины уже пересекли израильскую территорию. В сопровождении военных их доставят в медицинское учреждение для первичного осмотра и первой встречи с родственниками после 477 дней, проведенных в заложниках.
19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем вступила в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа соглашения планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.
20 января президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову работать над освобождением россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 пленных, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила его включение в этот список.
Боевые действия в Газе начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек был захвачен в заложники. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Палестинский минздрав утверждает, что за время боев число погибших в анклаве превысило 47 000 человек.