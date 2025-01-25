«Хамас» передал Израилю четырех заложниц

Были освобождены военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Все они были похищены боевиками группировки во время нападения 7 октября 2023 г. Сейчас пленные переданы представителям ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля (ISA). Женщины уже пересекли израильскую территорию. В сопровождении военных их доставят в медицинское учреждение для первичного осмотра и первой встречи с родственниками после 477 дней, проведенных в заложниках.