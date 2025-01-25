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«Хамас» передал Израилю четырех заложниц

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю четырех израильских заложниц. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Были освобождены военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг. Все они были похищены боевиками группировки во время нападения 7 октября 2023 г. Сейчас пленные переданы представителям ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля (ISA). Женщины уже пересекли израильскую территорию. В сопровождении военных их доставят в медицинское учреждение для первичного осмотра и первой встречи с родственниками после 477 дней, проведенных в заложниках.

Reuters сообщило, что в обмен Израиль в течение дня освободит 200 палестинских заключенных.

19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем вступила в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа соглашения планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложников.

20 января президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову работать над освобождением россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 пленных, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин подтвердила его включение в этот список.

Боевые действия в Газе начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек был захвачен в заложники. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Палестинский минздрав утверждает, что за время боев число погибших в анклаве превысило 47 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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