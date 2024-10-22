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ЮНКТАД: экономике Газы потребуется 350 лет для восстановления

Ведомости

Экономике сектора Газы потребуется 350 лет для восстановления до довоенного уровня, сказано в докладе об экономических последствиях войны подразделения ООН по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД).

В докладе говорится, что экономическая активность в Газе полностью прекратилась, за исключением минимальных гуманитарных медицинских и продовольственных услуг, предоставляемых в условиях нехватки воды, топлива и электроэнергии.

«Интенсивные военные операции в Газе привели к беспрецедентной гуманитарной, экологической и социальной катастрофе и превратили Газу из развивающегося региона в руины», – утверждается в докладе ЮНКТАД. Объем строительных работ сократился на 96%, объем сельскохозяйственных работ – на 93%, объем производственных работ – на 92%, а объем работ в сфере услуг — на 76%. Уровень безработицы в I квартале 2024 г. достиг 81,7% и этот показатель будет расти или оставаться стабильным до тех пор, пока идут военные действия.

«Если будет достигнуто перемирие, то возвращение к тенденции роста 2007–2022 гг. будет означать, что Газе потребуется 350 лет, чтобы восстановить ВВП до уровня 2022 г.», – предполагают эксперты ООН.

Если бы не военный конфликт на Ближнем Востоке, ВВП Газы к концу 2023 г. был бы на 77,6% больше фактического уровня. «Это означает, что совокупные потери нереализованного потенциала ВВП в период с 2007 по 2023 гг., по консервативным оценкам, составят $35,8 млрд, что в 17 раз превышает ВВП Газы в 2023 г.», – сообщает ЮНКТАД.

В 2023 г. экономика Газы сократилась в целом на 22,6%, 90% этого падения пришлось на IV квартал года.

По данным ЮНКТАД, в IV квартале 2023 г. в Газе произошел крупнейший экономический спад за последнее время. ВВП сократился на 80,8% по сравнению с III кварталом, а ВВП на душу населения упал на 81,4% за тот же период.

В отчете сообщается, что к концу июля 2024 г. 88% школьных зданий были повреждены, 21 из 36 больниц не функционировали, а 45 из 105 учреждений первичной медико-санитарной помощи не предоставляли свои услуги. Более 62% жилых зданий пострадали или были разрушены, а более 59% инфраструктуры сектора водоснабжения получили повреждения, что привело к перебоям в подаче воды.

20 октября израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане. По данным Al Jazeera, в результате удара израильских войск по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли как минимум 73 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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