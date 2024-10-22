ЮНКТАД: экономике Газы потребуется 350 лет для восстановления

«Интенсивные военные операции в Газе привели к беспрецедентной гуманитарной, экологической и социальной катастрофе и превратили Газу из развивающегося региона в руины», – утверждается в докладе ЮНКТАД. Объем строительных работ сократился на 96%, объем сельскохозяйственных работ – на 93%, объем производственных работ – на 92%, а объем работ в сфере услуг — на 76%. Уровень безработицы в I квартале 2024 г. достиг 81,7% и этот показатель будет расти или оставаться стабильным до тех пор, пока идут военные действия.