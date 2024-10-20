Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВВС Израиля ударили за сутки по 175 целям в Ливане и секторе Газа

Ведомости

Израильские ВВС за прошедшие сутки нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане, на юге Ливана также продолжается наземная операция, сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Авиаударами были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», которые, по данным израильским военных, принадлежат группировкам «Хамас» и «Хезболла». 

Кроме того, на юге Ливана продолжается наземная операция израильских сил, ЦАХАЛ заявила об уничтожении боевиков и конфискации обнаруженного оружия. В ходе операции произошло несколько столкновений, в результате израильские войска при поддержке с воздуха «уничтожили террористов в ближнем бою».

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов “Хезболлы” на юге Ливана и поразили десятки террористических целей “Хезболлы”, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры», – говорится в сообщении военных.

Войска ЦАХАЛ также присутствуют в северной, южной и центральной частях сектора Газа. Военные сообщили о ликвидации десятков человек в ходе ближнего боя на земле и воздушных ударов и уничтожении объектов террористической инфраструктуры. Израильская армия также конфисковала большое количество оружия. На юге анклава войска выявили террористическую ячейку, она была уничтожена  в ходе ближнего боя в сотрудничестве с израильскими ВВС, говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, в результате удара израильских войск по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли как минимум 73 человека. Утром 20 октября ВВС Израиля нанесли по Бейруту как минимум два авиаудара, пишет телеканал.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных