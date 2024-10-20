ВВС Израиля ударили за сутки по 175 целям в Ливане и секторе Газа
Израильские ВВС за прошедшие сутки нанесли удары по примерно 175 целям в секторе Газа и Ливане, на юге Ливана также продолжается наземная операция, сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Авиаударами были поражены склады оружия, пусковые установки и «объекты террористической инфраструктуры», которые, по данным израильским военных, принадлежат группировкам «Хамас» и «Хезболла».
Кроме того, на юге Ливана продолжается наземная операция израильских сил, ЦАХАЛ заявила об уничтожении боевиков и конфискации обнаруженного оружия. В ходе операции произошло несколько столкновений, в результате израильские войска при поддержке с воздуха «уничтожили террористов в ближнем бою».
«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов “Хезболлы” на юге Ливана и поразили десятки террористических целей “Хезболлы”, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры», – говорится в сообщении военных.
Войска ЦАХАЛ также присутствуют в северной, южной и центральной частях сектора Газа. Военные сообщили о ликвидации десятков человек в ходе ближнего боя на земле и воздушных ударов и уничтожении объектов террористической инфраструктуры. Израильская армия также конфисковала большое количество оружия. На юге анклава войска выявили террористическую ячейку, она была уничтожена в ходе ближнего боя в сотрудничестве с израильскими ВВС, говорится в сообщении.
По данным Al Jazeera, в результате удара израильских войск по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли как минимум 73 человека. Утром 20 октября ВВС Израиля нанесли по Бейруту как минимум два авиаудара, пишет телеканал.