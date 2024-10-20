ВВС Израиля ударили за сутки по 175 целям в Ливане и секторе Газа

Войска ЦАХАЛ также присутствуют в северной, южной и центральной частях сектора Газа. Военные сообщили о ликвидации десятков человек в ходе ближнего боя на земле и воздушных ударов и уничтожении объектов террористической инфраструктуры. Израильская армия также конфисковала большое количество оружия. На юге анклава войска выявили террористическую ячейку, она была уничтожена в ходе ближнего боя в сотрудничестве с израильскими ВВС, говорится в сообщении.