Израиль и «Хамас» проведут обмен пленными и заключенными 8 февраля
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» проведут обмен заложниками и заключенными палестинцами 8 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
«Хамас» собирается передать Израилю 52-летнего Эли Шараби, 34-летнего Ор Леви и 56-летнего Охада Бен Ами. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. По данным The Times of Israel, в рамках обмена еврейское государство выпустит из тюрем 183 палестинца, включая 18 человек, осужденных на пожизненные сроки.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа рассказал, что между группировкой и Израилем начались переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.