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Израиль и «Хамас» проведут обмен пленными и заключенными 8 февраля

Ведомости

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» проведут обмен заложниками и заключенными палестинцами 8 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Хамас» собирается передать Израилю 52-летнего Эли Шараби, 34-летнего Ор Леви и 56-летнего Охада Бен Ами. Все они были похищены боевиками 7 октября 2023 г. По данным The Times of Israel, в рамках обмена еврейское государство выпустит из тюрем 183 палестинца, включая 18 человек, осужденных на пожизненные сроки.

19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа рассказал, что между группировкой и Израилем начались переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе. Он выразил заинтересованность в предоставлении жилья, гуманитарной помощи и восстановления анклава для палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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