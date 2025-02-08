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Нетаньяху: Израиль уничтожит «Хамас» и вернет всех заложников

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется полного уничтожения движения «Хамас» и возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом он сообщил в специальном видеообращении во время визита в США, пишет ТАСС.

«Мы уничтожим "Хамас" и вернем наших заложников», – подчеркнул Нетаньяху, добавив, что президент США Дональд Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля. По его словам, власти Израиля требуют от посредников гарантий безопасности для заложников.

8 февраля состоялся обмен пленными между Израилем и палестинской стороной. Трое израильских заложников были переданы Красному Кресту после «пропагандистской церемонии» группировки, сообщает The Times of Israel.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января, при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения, включая предоставление жилья, гуманитарной помощи и восстановление анклава для палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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