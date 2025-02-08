Нетаньяху: Израиль уничтожит «Хамас» и вернет всех заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется полного уничтожения движения «Хамас» и возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом он сообщил в специальном видеообращении во время визита в США, пишет ТАСС.
«Мы уничтожим "Хамас" и вернем наших заложников», – подчеркнул Нетаньяху, добавив, что президент США Дональд Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля. По его словам, власти Израиля требуют от посредников гарантий безопасности для заложников.
8 февраля состоялся обмен пленными между Израилем и палестинской стороной. Трое израильских заложников были переданы Красному Кресту после «пропагандистской церемонии» группировки, сообщает The Times of Israel.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января, при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения, включая предоставление жилья, гуманитарной помощи и восстановление анклава для палестинцев.