Нетаньяху: Израиль уничтожит «Хамас» и вернет всех заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется полного уничтожения движения «Хамас» и возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом он сообщил в специальном видеообращении во время визита в США, пишет ТАСС.