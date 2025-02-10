Захарова заявила о давлении на российских дипломатов
На российских дипломатов оказывается колоссальное давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты, а все равно внутренний ресурс находится. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы, а многие и подвергались этим расправам», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Она заметила, что, по большому счету, у дипломатов есть свой международно-политический фронт в прямом и переносном смысле.
10 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника указал, что российское внешнеполитическое ведомство в условиях непростой международной обстановки «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности».
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Путин подписал указ об учреждении профессионального праздника дипломатов в год 200-летия МИДа – 31 октября 2002 г.