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Захарова заявила о давлении на российских дипломатов

Ведомости

На российских дипломатов оказывается колоссальное давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты, а все равно внутренний ресурс находится. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы, а многие и подвергались этим расправам», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).

Она заметила, что, по большому счету, у дипломатов есть свой международно-политический фронт в прямом и переносном смысле.

10 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника указал, что российское внешнеполитическое ведомство в условиях непростой международной обстановки «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности».

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Путин подписал указ об учреждении профессионального праздника дипломатов в год 200-летия МИДа – 31 октября 2002 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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