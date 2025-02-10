Захарова заявила о давлении на российских дипломатов

«Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты, а все равно внутренний ресурс находится. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы, а многие и подвергались этим расправам», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).