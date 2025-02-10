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Путин: Россия продолжит борьбу с фальсификацией истории и неонацизмом

Ведомости

Россия продолжит бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел России по случаю Дня дипломатического работника. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», – написал глава государства, подчеркнув, что особое внимания, как и раньше, необходимо уделить защите прав россиян за границей.

Путин обратил внимание, что МИД РФ в условиях непростой международной обстановки «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности». Об этом свидетельствует плодотворная работа председательства России в БРИКС, успех саммита объединения в Казани.

В 2024 г. Путин, поздравляя сотрудников МИД России с профессиональным праздником, отмечал, что перед ведомством стоят весьма непростые и ответственные задачи в условиях развязанной против Москвы гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность. В 2023 г. глава государства также подчеркивал, что защита прав граждан РФ за рубежом и борьба с неонацизмом являются приоритетами российской дипломатии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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