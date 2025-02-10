Путин: Россия продолжит борьбу с фальсификацией истории и неонацизмом
Россия продолжит бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел России по случаю Дня дипломатического работника. Ее текст опубликован на сайте Кремля.
«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», – написал глава государства, подчеркнув, что особое внимания, как и раньше, необходимо уделить защите прав россиян за границей.
Путин обратил внимание, что МИД РФ в условиях непростой международной обстановки «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности». Об этом свидетельствует плодотворная работа председательства России в БРИКС, успех саммита объединения в Казани.
В 2024 г. Путин, поздравляя сотрудников МИД России с профессиональным праздником, отмечал, что перед ведомством стоят весьма непростые и ответственные задачи в условиях развязанной против Москвы гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность. В 2023 г. глава государства также подчеркивал, что защита прав граждан РФ за рубежом и борьба с неонацизмом являются приоритетами российской дипломатии.