Путин: Россия продолжит борьбу с фальсификацией истории и неонацизмом

В 2024 г. Путин, поздравляя сотрудников МИД России с профессиональным праздником, отмечал, что перед ведомством стоят весьма непростые и ответственные задачи в условиях развязанной против Москвы гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность. В 2023 г. глава государства также подчеркивал, что защита прав граждан РФ за рубежом и борьба с неонацизмом являются приоритетами российской дипломатии.