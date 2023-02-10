Путин назвал защиту прав россиян и борьбу с неонацизмом приоритетом дипломатии
Защита прав россиян за рубежом и борьба с неонацизмом являются приоритетами российской дипломатии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников и ветеранов МИД России по случаю Дня дипломатического работника.
«В числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку», – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Помимо этого, Путин подчеркнул, что российская дипломатия будет работать в направлении создания многополярного мира, который основан «на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права». Среди прочего Путин сказал, что на повестке стоит необходимость и дальше наращивать взаимодействие с ответственными международными партнерами, а также расширять сотрудничество в формате ШОС и БРИКС.
Глава государства указал на роль российских дипломатов, которые сорвали планы западных стран по изоляции России, а также активизировали сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.
«Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня – в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности», – сказал Путин, поздравляя сотрудников МИДа с профессиональным праздником.