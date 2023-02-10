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Путин назвал защиту прав россиян и борьбу с неонацизмом приоритетом дипломатии

Ведомости

Защита прав россиян за рубежом и борьба с неонацизмом являются приоритетами российской дипломатии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников и ветеранов МИД России по случаю Дня дипломатического работника.

«В числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку», – сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что российская дипломатия будет работать в направлении создания многополярного мира, который основан «на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права». Среди прочего Путин сказал, что на повестке стоит необходимость и дальше наращивать взаимодействие с ответственными международными партнерами, а также расширять сотрудничество в формате ШОС и БРИКС.

Глава государства указал на роль российских дипломатов, которые сорвали планы западных стран по изоляции России, а также активизировали сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

«Лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня – в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности», – сказал Путин, поздравляя сотрудников МИДа с профессиональным праздником.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных