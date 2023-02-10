Путин назвал защиту прав россиян и борьбу с неонацизмом приоритетом дипломатии

Помимо этого, Путин подчеркнул, что российская дипломатия будет работать в направлении создания многополярного мира, который основан «на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права». Среди прочего Путин сказал, что на повестке стоит необходимость и дальше наращивать взаимодействие с ответственными международными партнерами, а также расширять сотрудничество в формате ШОС и БРИКС.