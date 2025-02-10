Путин назначит врио губернатора Новгородской области в ближайшее время
Президент РФ Владимир Путин назначит врио губернатора Новгородской области в ближайшее время. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, это стоит ожидать в ближайшее время. Пока врио, по состоянию на сейчас, не было принято решения. Но это будет в самое ближайшее время», – сказал представитель Кремля.
7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина. Отмечалось, что он уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина на пост заместителя министра транспорта России. По словам двух источников «Ведомостей» (близкого к Новгородской области и близкого к ведомству), новый замминистра транспорта, возможно, будет курировать беспилотные технологии. Объясняется это тем, что у него есть соответствующий опыт: Никитин – руководитель региона, в котором создали научно-производственный центр «Ушкуйник».
Руководитель пресс-службы губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале сообщил 7 февраля, что до назначения врио губернатора указом Путина исполняющим обязанности главы региона будет первый замгубернатора Александр Дронов.