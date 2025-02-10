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Путин назначит врио губернатора Новгородской области в ближайшее время

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначит врио губернатора Новгородской области в ближайшее время. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, это стоит ожидать в ближайшее время. Пока врио, по состоянию на сейчас, не было принято решения. Но это будет в самое ближайшее время», – сказал представитель Кремля.

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина. Отмечалось, что он уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина на пост заместителя министра транспорта России. По словам двух источников «Ведомостей» (близкого к Новгородской области и близкого к ведомству), новый замминистра транспорта, возможно, будет курировать беспилотные технологии. Объясняется это тем, что у него есть соответствующий опыт: Никитин – руководитель региона, в котором создали научно-производственный центр «Ушкуйник».

Руководитель пресс-службы губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале сообщил 7 февраля, что до назначения врио губернатора указом Путина исполняющим обязанности главы региона будет первый замгубернатора Александр Дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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