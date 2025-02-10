Путин назначит врио губернатора Новгородской области в ближайшее время

7 февраля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Андрея Никитина. Отмечалось, что он уходит в отставку «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина на пост заместителя министра транспорта России. По словам двух источников «Ведомостей» (близкого к Новгородской области и близкого к ведомству), новый замминистра транспорта, возможно, будет курировать беспилотные технологии. Объясняется это тем, что у него есть соответствующий опыт: Никитин – руководитель региона, в котором создали научно-производственный центр «Ушкуйник».