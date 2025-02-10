Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Намибии
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Намибии Нанголо Мбумбе после информации о смерти первого президента республики Сэма Нуйомы. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что с именем Сэма Нуйомы связаны ключевые события истории страны. Как отмечает Путин, он внес вклад в развитие государственности и независимости республики.
Кроме того, он отметил, что в России его запомнят как сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, который много сделал для укрепления сотрудничества.
В начале февраля 2024 г. Путин также выражал соболезнования в связи со смертью главы Намибии Хаге Гейнгоба.