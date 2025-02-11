РБК: власти не поддержали новые правила сверхурочной работы
По словам источников издания, позиция ГПУ была представлена на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля.
В частности, ГПУ не поддержало предложения Министерства относительно норм по сверхурочной работе. При этом многие аргументы ГПУ соответствовали позиции профсоюзов, которые выступали за то, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений, а не меняли положения Трудового кодекса.
В ходе совещания профсоюзы также предлагали разрешить увеличивать норматив сверхурочной работы только отдельным организациям.
В Минэкономразвития заверили, что работа над проектом проходит в установленном порядке, включая необходимые согласования. Один из собеседников РБК рассказал, что сейчас ожидается доработанная версия проекта с учетом замечаний ГПУ.
19 декабря стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект для увеличения гибкости рынка труда в условиях нехватки кадров. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. В частности, документом предусмотрен лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. Сейчас продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника должна быть не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Предлагается двойная оплата каждого часа работы при переработке свыше 120 часов. На сегодняшний день первые два часа сверхурочной работы требуется оплачивать не менее чем в полуторном размере от зарплаты, последующие часы – как минимум в двойном размере.
Кроме того, поправки предусматривают снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств, если сотрудник согласен на это и работа будет оплачена в двойном размере.
Документ также предлагает оставить норму о рабочем времени, не превышающем 36 часов в неделю, только для женщин, которые работают в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. На данный момент льгота распространяется на всех россиянок, живущих и работающих в сельской местности.