РБК: власти не поддержали новые правила сверхурочной работы

19 декабря стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроект для увеличения гибкости рынка труда в условиях нехватки кадров. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. В частности, документом предусмотрен лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. Сейчас продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника должна быть не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.