Минэк разработал проект о регулировании сверхурочной работы и увольнений

Минэк также предлагает сократить срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца (на данный момент речь идет о двух месяцах), а также увеличить перечень причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В частности, поводом для увольнения станет отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение четырех месяцев по неизвестной причине. Расторгнуть договор с сотрудником в одностороннем порядке работодатель сможет и из-за хищения по месту работы, за которое был назначен судебный штраф или вынесено постановление судьи, даже если уголовное преследование прекратилось.