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Решетников выступил за снятие ограничений для сверхурочной работы

Ведомости

В России необходимо снять ограничения, касающиеся сверхурочной работы для тех, кто хочет трудиться больше. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

«Нам необходимо снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы, вы знаете, у нас сейчас 120 часов. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», – сказал Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ.

Он добавил, что совместно с Минтрудом также рассматривается вопрос снятия «излишних ограничений» для женщин, молодежи, старшего поколения и всех тех, кто хочет работать. Подготовленные предложения правительства представит для обсуждения на площадке Госдумы.

«Вовлечение и молодежи, и старшего поколения – это ресурс для рынка труда, особенно учитывая принятые решения по индикации пенсий работающим пенсионерам. Это большой ресурс для нашей экономики», – отметил Решетников.

Согласно данным Росстата, время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по России в 2023 г. увеличился до 38 часов 12 минут в неделю, а в пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут.

В то же время в России наблюдается кадровый дефицит и рекордно низкий уровень безработицы – 2,4%. В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что только в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, а к 2030 г. он может вырасти до 1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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