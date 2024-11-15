Решетников выступил за снятие ограничений для сверхурочной работы

В то же время в России наблюдается кадровый дефицит и рекордно низкий уровень безработицы – 2,4%. В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что только в столице дефицит трудовых ресурсов составляет около 500 000 человек, а к 2030 г. он может вырасти до 1 млн.