Решетников выступил за снятие ограничений для сверхурочной работы
В России необходимо снять ограничения, касающиеся сверхурочной работы для тех, кто хочет трудиться больше. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.
«Нам необходимо снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы, вы знаете, у нас сейчас 120 часов. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», – сказал Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ.
Он добавил, что совместно с Минтрудом также рассматривается вопрос снятия «излишних ограничений» для женщин, молодежи, старшего поколения и всех тех, кто хочет работать. Подготовленные предложения правительства представит для обсуждения на площадке Госдумы.
«Вовлечение и молодежи, и старшего поколения – это ресурс для рынка труда, особенно учитывая принятые решения по индикации пенсий работающим пенсионерам. Это большой ресурс для нашей экономики», – отметил Решетников.
Согласно данным Росстата, время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по России в 2023 г. увеличился до 38 часов 12 минут в неделю, а в пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут.