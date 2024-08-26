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/ Экономика

Продолжительность рабочего дня россиян выросла до максимума за 11 лет

Граждане дольше работают и больше зарабатывают
Яков Тимаков
Несмотря на рост средней продолжительности рабочего дня, доля тех, кто перерабатывает, т. е. трудится более 40 часов в неделю, уменьшается/ Андрей Гордеев / Ведомости

Время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по России в 2023 г. продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе. В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут, говорит статистика. Также Росстат обнародовал промежуточные подсчеты за I квартал этого года: в среднем с января по март россияне трудились по 38 часов 28 минут в неделю.

Несмотря на рост средней продолжительности рабочего дня, доля тех, кто перерабатывает, т. е. трудится более 40 часов в неделю, уменьшается. В 2023 г. она составляла 4,5%, в 2022 г. – 4,7%, в 2021 г. – 5,8%. В I квартале этого года она составила 4,15%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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