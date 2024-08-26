Продолжительность рабочего дня россиян выросла до максимума за 11 лет

Время, которое россияне тратят на работу, достигло максимума с 2014 г.: средний показатель по России в 2023 г. продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе. В пересчете на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам. Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий – 39 часов 12 минут, говорит статистика. Также Росстат обнародовал промежуточные подсчеты за I квартал этого года: в среднем с января по март россияне трудились по 38 часов 28 минут в неделю.