Путин: в России третий месяц подряд сохраняется рекордно низкая безработица

В сентябре министр труда Антон Котяков на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявлял, что рост зарплат неравномерно распределяется по отраслям и регионам, но уже сейчас можно констатировать, что основной вклад вносит увеличение оплаты труда сотрудников рабочих профессий. По словам министра, спрос на «синие воротнички» стимулирует рост окладов по этим направлениям и тянет за собой в целом увеличение зарплат по экономике. В конечном итоге масштаб российской экономики определяет достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, заявил министр.