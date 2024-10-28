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Путин: в России третий месяц подряд сохраняется рекордно низкая безработица

Ведомости

Безработица в России третий месяц подряд имеет рекордно низкий показатель – 2,4%, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что за восемь месяцев 2024 г. индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%.

«Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%», – сказал президент.

Глава государства назвал особенно важным сокращение безработицы среди молодых людей до 25 лет, на данный момент показатель составляет менее 9%. Годом ранее доля безработных среди молодежи равнялась 11,6%.

Президент добавил, что задача властей на ближайшую и на более отдаленную перспективу заключается в развитии экономики предложения, увеличении объема выпуска товаров и услуг в России, запуске новых инвестпроектов и создании современных рабочих мест во всех отраслях и секторах экономики.

«Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку», – подчеркнул президент.

В сентябре министр труда Антон Котяков на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявлял, что рост зарплат неравномерно распределяется по отраслям и регионам, но уже сейчас можно констатировать, что основной вклад вносит увеличение оплаты труда сотрудников рабочих профессий. По словам министра, спрос на «синие воротнички» стимулирует рост окладов по этим направлениям и тянет за собой в целом увеличение зарплат по экономике. В конечном итоге масштаб российской экономики определяет достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, заявил министр.

По данным Росстата, в июне средняя зарплата превысила 89 000 руб., ее номинальный рост составил 15,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) выросли в этом месяце на 6,2%. За полугодие, по данным Росстата, рост номинальных зарплат составил 18,1%, реальных – 9,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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