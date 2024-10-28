Путин: в России третий месяц подряд сохраняется рекордно низкая безработица
Безработица в России третий месяц подряд имеет рекордно низкий показатель – 2,4%, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Путин отметил, что за восемь месяцев 2024 г. индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%.
«Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%», – сказал президент.
Глава государства назвал особенно важным сокращение безработицы среди молодых людей до 25 лет, на данный момент показатель составляет менее 9%. Годом ранее доля безработных среди молодежи равнялась 11,6%.
Президент добавил, что задача властей на ближайшую и на более отдаленную перспективу заключается в развитии экономики предложения, увеличении объема выпуска товаров и услуг в России, запуске новых инвестпроектов и создании современных рабочих мест во всех отраслях и секторах экономики.
«Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку», – подчеркнул президент.
В сентябре министр труда Антон Котяков на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявлял, что рост зарплат неравномерно распределяется по отраслям и регионам, но уже сейчас можно констатировать, что основной вклад вносит увеличение оплаты труда сотрудников рабочих профессий. По словам министра, спрос на «синие воротнички» стимулирует рост окладов по этим направлениям и тянет за собой в целом увеличение зарплат по экономике. В конечном итоге масштаб российской экономики определяет достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, заявил министр.
По данным Росстата, в июне средняя зарплата превысила 89 000 руб., ее номинальный рост составил 15,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) выросли в этом месяце на 6,2%. За полугодие, по данным Росстата, рост номинальных зарплат составил 18,1%, реальных – 9,4%.