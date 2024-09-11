Минтруд назвал основным драйвером роста зарплат оплату труда рабочих

Сегодня экономика находится под давлением кадрового дефицита, отметил министр. Меры для решения этого вопроса заложены в нацпроект «Кадры». Одна из его ключевых задач – разработка системы подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Для этого Минтруд совместно с ВНИИ труда и работодателями завершает работу над прогнозом кадровой потребности на рынке на ближайшие пять лет. «Мы впервые выстраиваем систему в профессиональном, региональном и отраслевом разрезе. Это позволит видеть ситуацию в перспективе», – отметил он. По результатам опроса, в котором участвуют более 260 000 компаний, будет разработан такой прогноз, добавил министр труда. По его словам, на основе этого документа будут подготовлены контрольные цифры приема в средние специальные и высшие учебные заведения. Это позволит выпустить тех специалистов, которые больше всего необходимы экономике, указал Котяков.