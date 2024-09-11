Минтруд назвал основным драйвером роста зарплат оплату труда рабочих

Минтруд назвал основным драйвером роста зарплат оплату труда рабочихСпрос на кадры приводит к усилению конкуренции среди работодателей
Рост зарплат неравномерно распределяется по отраслям и регионам, но уже сейчас можно констатировать, что основной вклад вносит увеличение оплаты труда сотрудников рабочих профессий. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. По его словам, спрос на «синие воротнички» стимулирует рост окладов по этим направлениям и тянет за собой в целом увеличение зарплат по экономике. Достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, в конечном итоге определяет масштаб российской экономики, заявил он.
Изменения в экономике значительно усиливают конкуренцию среди работодателей, отметил министр труда. Спрос на кадры стимулирует компании не только к повышению оплаты труда, но и к созданию более безопасных и комфортных условий на рабочем месте, отметил Котяков. По последним данным Росстата, уровень безработицы в России находится на отметке 2,4%. В июне средняя зарплата превысила 89 000 руб., ее номинальный рост составил 15,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) выросли в этом месяце на 6,2%. За полугодие, по данным Росстата, номинальные зарплаты увеличились на 18,1%, реальные – на 9,4%.
Сегодня экономика находится под давлением кадрового дефицита, отметил министр. Меры для решения этого вопроса заложены в нацпроект «Кадры». Одна из его ключевых задач – разработка системы подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Для этого Минтруд совместно с ВНИИ труда и работодателями завершает работу над прогнозом кадровой потребности на рынке на ближайшие пять лет. «Мы впервые выстраиваем систему в профессиональном, региональном и отраслевом разрезе. Это позволит видеть ситуацию в перспективе», – отметил он. По результатам опроса, в котором участвуют более 260 000 компаний, будет разработан такой прогноз, добавил министр труда. По его словам, на основе этого документа будут подготовлены контрольные цифры приема в средние специальные и высшие учебные заведения. Это позволит выпустить тех специалистов, которые больше всего необходимы экономике, указал Котяков.
При этом недостаточно просто подготовить специалистов, знания должны быть использованы на практике, указал министр. В федеральном проекте «Образование на рынке труда» будут предусмотрены меры по организации профессионального сопровождения выпускников, отметил Котяков. Это так называемая маршрутизация от выпускного класса до первого работодателя, которая подразумевает помощь в трудоустройстве студентов по специальности, следует из презентации, представленной министром. Также будет подготовлен рейтинг образовательных организаций по трудоустройству и зарплате выпускников, говорится в документе. Всего планируется охватить 19 млн выпускников для расчета рейтинга.
Кроме того, планируется помогать работодателям в бесплатном переобучении соискателей под имеющиеся вакансии и повысить квалификацию действующего персонала. Этим задачам будет отвечать федеральный проект «Активные меры содействия занятости», отметил Котяков. Правительство рассчитывает переподготовить с 2025 по 2030 г. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики, писали «Ведомости» 2 сентября. По плану министерства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 000 специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 г. этот показатель достиг 198 000 человек, следует из документа.
Российской экономике к 2030 г. потребуется дополнительно 2,4 млн занятых, говорила в апреле вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, наибольшая потребность прогнозируется в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, а также научно-исследовательской инфраструктуре и IT – именно в этих отраслях будет сосредоточено 2 млн дополнительных рабочих мест.
Национальный проект «Кадры», реализацию которого курирует Голикова, будет запущен в России с 1 января 2025 г. В него войдет четыре федпроекта – «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Управление рынком труда» и «Человек труда». Минтруд предлагает выделить на нацпроект в 2025–2030 гг. почти 1 трлн руб. Как писал РБК, более 70% этих средств придется лишь на одно мероприятие – речь об изменении правил начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров.