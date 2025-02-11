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Армения может не принять посреднические усилия РФ на переговорах с Баку

Ведомости

Армения, скорее всего, откажется от посредничества России на переговорах с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

Он отметил, что они «обсуждают каждое конкретное предложение», но из-за прошлого опыта, оставившего «много плохих воспоминаний», такой вариант маловероятен.

По его словам, Россия не дала оценку действиям Азербайджана, когда его войска «ворвались в суверенную территорию Армении», «не защитила армян Карабаха». Примеры посредничества России «до сих пор причиняют боль», заключил он.

11 февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, в ходе которой обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

10 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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