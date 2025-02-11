Армения может не принять посреднические усилия РФ на переговорах с Баку
Армения, скорее всего, откажется от посредничества России на переговорах с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС.
Он отметил, что они «обсуждают каждое конкретное предложение», но из-за прошлого опыта, оставившего «много плохих воспоминаний», такой вариант маловероятен.
По его словам, Россия не дала оценку действиям Азербайджана, когда его войска «ворвались в суверенную территорию Армении», «не защитила армян Карабаха». Примеры посредничества России «до сих пор причиняют боль», заключил он.
11 февраля армянский премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, в ходе которой обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
10 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует РФ.