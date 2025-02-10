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Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Ведомости

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, в ходе которой обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

«[На встрече] была затронута тема мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира". Обсужден также ряд других вопросов регионального значения», - сказано в сообщении армянского правительства.

Макрон и Пашинян также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, туризма и других. Они также подняли тему о перспективах сотрудничества между Арменией и Евросоюзом (ЕС).

Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в Евросоюз 24 января. Ранее правительство республики одобрило проект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз».

10 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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