Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

«[На встрече] была затронута тема мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира". Обсужден также ряд других вопросов регионального значения», - сказано в сообщении армянского правительства.