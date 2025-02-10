Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
Армянский премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Париже, в ходе которой обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.
«[На встрече] была затронута тема мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира". Обсужден также ряд других вопросов регионального значения», - сказано в сообщении армянского правительства.
Макрон и Пашинян также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, туризма и других. Они также подняли тему о перспективах сотрудничества между Арменией и Евросоюзом (ЕС).
Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в Евросоюз 24 января. Ранее правительство республики одобрило проект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз».
10 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия.