ВС России взяли под контроль Ясеновое в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над селом Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят под контроль «решительными действиями» подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.
9 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Перед этим под контроль российской армии перешел город Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР. 7 февраля военнослужащие ВС РФ зашли в поселок Дружба.
Кроме того, российская армия установила контроль над поселком Крымское и селом Барановка в ДНР, а также населенным пунктом Новомлынск Харьковской области. 31 января под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. До этого российские военные освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.