ВС России взяли под контроль Ясеновое в ДНР

Кроме того, российская армия установила контроль над поселком Крымское и селом Барановка в ДНР, а также населенным пунктом Новомлынск Харьковской области. 31 января под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. До этого российские военные освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.