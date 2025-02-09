ВС России взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ ранее на этой неделе установили контроль над городом Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, а 7 февраля зашли в поселок Дружба. Министр обороны РФ Андрей Белоусов тогда поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при установлении контроля над поселком.