ВС России взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «решительных наступательных действий» подразделений группировки войск «Юг».
Вооруженные силы (ВС) РФ ранее на этой неделе установили контроль над городом Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, а 7 февраля зашли в поселок Дружба. Министр обороны РФ Андрей Белоусов тогда поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при установлении контроля над поселком.
Российская армия также взяла до этого под контроль поселок Крымское и село Барановка в ДНР, а также населенный пункт Новомлынск Харьковской области. 31 января под контроль российских сил перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР.