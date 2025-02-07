Российские военные взяли под контроль Дзержинск в ДНР

6 февраля Минобороны сообщило об уничтожении ночью дежурными средствами противовоздушной обороны 28 украинских беспилотников на территории России. Над акваторией Азовского моря российские военные уничтожили 13 дронов. Еще восемь БПЛА были ликвидированы в небе над Ростовской областью. Над Краснодарским краем сбили шесть беспилотников, над Астраханской областью – один.