Российские военные взяли под контроль Дзержинск в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над городом Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.
7 февраля российские военнослужащие взяли под контроль поселок Дружба в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при установлении контроля над поселком.
В течение недели ВС РФ взяли под контроль поселок Крымское и село Барановка в ДНР, а также населенный пункт Новомлынск Харьковской области. 31 января под контроль российских сил перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР.
6 февраля Минобороны сообщило об уничтожении ночью дежурными средствами противовоздушной обороны 28 украинских беспилотников на территории России. Над акваторией Азовского моря российские военные уничтожили 13 дронов. Еще восемь БПЛА были ликвидированы в небе над Ростовской областью. Над Краснодарским краем сбили шесть беспилотников, над Астраханской областью – один.