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Силы ПВО сбили 28 дронов ВСУ над российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории России в ночь на 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Над акваторией Азовского моря российские военные сбили 13 дронов. Еще восемь беспилотников были уничтожены в небе над Ростовской областью. Над Краснодарским краем сбили шесть БПЛА, над Астраханской областью – один.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

4 февраля Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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