Силы ПВО сбили 28 дронов ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории России в ночь на 6 февраля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Над акваторией Азовского моря российские военные сбили 13 дронов. Еще восемь беспилотников были уничтожены в небе над Ростовской областью. Над Краснодарским краем сбили шесть БПЛА, над Астраханской областью – один.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
4 февраля Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.