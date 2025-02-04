Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем

Ракета «Нептун» была разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также для атаки наземных объектов. От Х-35 «Нептун» отличается большими размерами и дальностью, а также новой системой управления. «Нептун» может быть запущен как с кораблей, самолетов, так и с наземных пусковых установок. Ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение ВСУ в августе 2020 г.