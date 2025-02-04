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Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракета противника была сбита над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.

18 января Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракет «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Отмечалось, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Ракета «Нептун» была разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также для атаки наземных объектов. От Х-35 «Нептун» отличается большими размерами и дальностью, а также новой системой управления. «Нептун» может быть запущен как с кораблей, самолетов, так и с наземных пусковых установок. Ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение ВСУ в августе 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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