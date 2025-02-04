Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ракета противника была сбита над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.
18 января Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракет «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Отмечалось, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.
Ракета «Нептун» была разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также для атаки наземных объектов. От Х-35 «Нептун» отличается большими размерами и дальностью, а также новой системой управления. «Нептун» может быть запущен как с кораблей, самолетов, так и с наземных пусковых установок. Ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение ВСУ в августе 2020 г.