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ВС России взяли под контроль поселок Дружба в ДНР

Ведомости

Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Центр» установили контроль над поселком Дружба в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации с 1 по 7 февраля.

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Дружбы.

Кроме того, в течение недели бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Крымское и село Барановка ДНР, а также населенный пункт Новомлынск Харьковской области.

Согласно сводке оборонного ведомства, истребительная авиация ВКС России сбила в воздушном бою украинский Су-27. За неделю силы противовоздушной обороны РФ сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотных летательных аппаратов. В этот период в плен сдались 19 военнослужащих украинской армии.

31 января под контроль группировки «Центр» ВС РФ перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. С 25 по 31 января подразделения «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» установил контроль над населенным пунктом Двуречная Харьковской области, «Восток» – над Великой Новоселкой в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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