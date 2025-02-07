ВС России взяли под контроль поселок Дружба в ДНР

31 января под контроль группировки «Центр» ВС РФ перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. С 25 по 31 января подразделения «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» установил контроль над населенным пунктом Двуречная Харьковской области, «Восток» – над Великой Новоселкой в ДНР.