ВС России взяли под контроль поселок Дружба в ДНР
Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Центр» установили контроль над поселком Дружба в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации с 1 по 7 февраля.
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении Дружбы.
Кроме того, в течение недели бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Крымское и село Барановка ДНР, а также населенный пункт Новомлынск Харьковской области.
Согласно сводке оборонного ведомства, истребительная авиация ВКС России сбила в воздушном бою украинский Су-27. За неделю силы противовоздушной обороны РФ сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 630 беспилотных летательных аппаратов. В этот период в плен сдались 19 военнослужащих украинской армии.
31 января под контроль группировки «Центр» ВС РФ перешли населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. С 25 по 31 января подразделения «Севера» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» установил контроль над населенным пунктом Двуречная Харьковской области, «Восток» – над Великой Новоселкой в ДНР.