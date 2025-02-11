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Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калужской области

Ведомости

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 11 февраля в Кремле президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, который представит свой доклад.

«Сегодня будет у [президента] с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Песков также отметил, что в графике главы государства на этот день не запланировано публичных мероприятий – он посвятит его внутренним совещаниям и встречам. Накануне, 10 февраля, Путин провел рабочую встречу с докладом главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. По словам Пушилина, в 2024 г. в ДНР зафиксирован рост доходов на 28,4% по сравнению с 2023 г.

Пушилин также сообщил, что в 2024 г. в Донецке был открыл перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. Также было построено 10 ФАПов, еще 18 планируют открыть в 2025 г. Глава ДНР также доложил о планах увеличить бюджет на среднее и дошкольное образование на 5,2 млрд руб. до более чем 34 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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