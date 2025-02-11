Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калужской области
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 11 февраля в Кремле президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, который представит свой доклад.
«Сегодня будет у [президента] с докладом губернатор Калужской области Владислав Шапша», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Песков также отметил, что в графике главы государства на этот день не запланировано публичных мероприятий – он посвятит его внутренним совещаниям и встречам. Накануне, 10 февраля, Путин провел рабочую встречу с докладом главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. По словам Пушилина, в 2024 г. в ДНР зафиксирован рост доходов на 28,4% по сравнению с 2023 г.
Пушилин также сообщил, что в 2024 г. в Донецке был открыл перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. Также было построено 10 ФАПов, еще 18 планируют открыть в 2025 г. Глава ДНР также доложил о планах увеличить бюджет на среднее и дошкольное образование на 5,2 млрд руб. до более чем 34 млрд руб.