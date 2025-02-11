Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калужской области

Пушилин также сообщил, что в 2024 г. в Донецке был открыл перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. Также было построено 10 ФАПов, еще 18 планируют открыть в 2025 г. Глава ДНР также доложил о планах увеличить бюджет на среднее и дошкольное образование на 5,2 млрд руб. до более чем 34 млрд руб.